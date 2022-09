Aziatische beurzen flink omlaag na krimp Chinese industrie

De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag overwegend flinke verliezen zien. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese industrie in augustus is gekrompen. Eerder wezen officiële cijfers van de Chinese overheid ook al op een krimp van de omvangrijke industriële sector van het land. De Chinese fabrieken kampen met coronalockdowns in bepaalde delen van het land en verplichte energiebesparingen vanwege de ergste hittegolf in decennia.