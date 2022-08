De uitgaven aan tv-reclames zijn in de eerste helft van dit jaar verder opgelopen, nadat in 2021 al sprake was van de hoogste bestedingen ooit. Volgens tv-marketingorganisatie Screenforce is er in de meetperiode voor een recordbedrag van 460 miljoen euro aan reclames ingekocht op televisie. Dat was 13 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.