De Nederlandse supermarkten maken zich naar eigen zeggen zorgen om de hoge inflatie. Ze merken ook dat consumenten hun uitgaven steeds beter in de gaten houden en hebben allemaal eigen kortingsacties. Dirk en Vomar maakten de afgelopen weken bekend tientallen basisproducten niet meer in prijs te zullen verhogen. Albert Heijn, Jumbo en PLUS wijzen op vergelijkbare acties.