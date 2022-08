Computermaker HP zakt op Wall Street, chatapp Snap bij winnaars

Computermaker HP behoorde woensdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. HP raakte 3,5 procent kwijt na een tegenvallende omzet in het afgelopen kwartaal. HP heeft net als andere verkopers van elektronica last van de hoge inflatie waardoor consumenten minder geld uitgeven aan laptops, computers en beeldschermen. Snap steeg dik 4 procent. Het moederbedrijf van filmpjesapp Snapchat ziet twee belangrijke leidinggevenden vertrekken naar streamingdienst Netflix en zet het mes flink in het personeelsbestand. Het socialemediabedrijf ontslaat een vijfde van zijn personeel, ofwel zo’n 1300 medewerkers.