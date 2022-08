De brandweer is er woensdagmiddag in geslaagd de Peelbrand in Limburg volledig te omsingelen. Dat wil zeggen dat het hele gebied wordt omringd door brandbestrijders en metersbrede stoplijnen, waar het vuur kan worden tegengehouden. Dat heeft een woordvoerder van de brandweer woensdagnamiddag laten weten.