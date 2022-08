Wethouders roepen ministers op studenten te compenseren

Armoedewethouders van veertien studentensteden roepen samen met politieke jongerenorganisaties de ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Carola Schouten (Armoedebeleid) met klem op om studenten via DUO zo snel mogelijk te compenseren in hun energierekening. Gemeenten hebben de capaciteit niet om studenten te helpen. Daarom is landelijke steun via de uitvoeringsorganisatie veel logischer, zeggen de wethouders van onder meer Groningen, Delft en Utrecht gezamenlijk in een brief die woensdag is uitgegaan.