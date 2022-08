De zwemplas De Lange Kolk in het Overijsselse Den Nul is afgezet nadat zondag achter een woning aan de Rijksstraatweg een mogelijk drugslab is gevonden. De politie meldt woensdag dat er mogelijk chemische stoffen in het nabijgelegen water zijn gelekt en zegt daarom dat het verstandig is het water te mijden, „ook voor het besproeien van gewassen”.