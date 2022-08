Dat er juist in 2013, een jaar na de zware beving bij Huizinge, veel meer gas werd gewonnen dan in voorgaande jaren, is „niet uit te leggen”, zegt Bart van de Leemput, tussen 2009 en 2014 baas van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). Het besluit om in dat jaar de productie te verhogen was „op zijn minst onhandig geweest, zo niet erger”.