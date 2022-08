Nibud-directeur wil structurele stappen tegen daling koopkracht

De aanhoudend sterke prijsstijgingen laten zien dat de regering met structurele maatregelen moet komen om Nederlandse huishoudens te helpen rond te komen. Dat zegt Arjan Vliegenthart, directeur van budgetinstituut Nibud, na nieuwe cijfers die wijzen op een nog hogere inflatie in augustus dan in juli. Tegelijkertijd kwamen coalitiepartijen tot een akkoord over een nieuwe begroting met maatregelen voor koopkrachtbehoud bij Nederlanders.