Slechts weinigen konden vermoeden dat Michail Sergejevitsj Gorbatsjov zou uitgroeien tot leider van een wereldrijk. Hij werd op 2 maart 1931 geboren in Privolnoie in de Zuid-Russische regio Stavropol. Zijn ouders werkten op een collectieve boerderij, waar ook de jonge Michail in zijn tienerjaren meehielp bij de graanoogst.