De noodopvang voor asielzoekers in het Groningse Stadskanaal wordt verdubbeld. Daar staat al een tent met honderd slaapplaatsen en er komt nu een tweede tent voor evenveel mensen bij. Die is waarschijnlijk donderdag klaar. Het is een ‘overstroom’ voor vluchtelingen die in het nabijgelegen Ter Apel niet kunnen worden opgevangen.