Boerenorganisaties willen dat het kabinet ze tegemoetkomt in de plannen voor stikstofregels. „Wij verwachten daden. Heel concreet: we hebben al twee maanden gezegd wat we willen, er is nieuwe wetenschappelijke informatie. Het CDA wil ook beweging. Het is nu aan het kabinet om te laten zien dat ze tot daden willen komen en een begin willen maken aan het herstel van vertrouwen”, zegt voorman Bart Kemp van Agractie.