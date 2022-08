Op het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag zijn stikstofbemiddelaar Johan Remkes en leden van het kabinet, onder wie premier Mark Rutte, met biologische boeren bijeen om te praten over de stikstofcrisis. Het is de bedoeling dat in de loop van woensdagochtend de andere boerenorganisaties, zoals de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en groepen als Agractie en Farmers Defence Force (FDF) bij het overleg aansluiten.