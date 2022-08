In de Amerikaanse stad Jackson in de staat Mississippi is een watercrisis uitgebroken. Een waterzuiveringsinstallatie werkt niet goed meer, waardoor een groot deel van de stad de komende dagen zonder veilig drinkwater zit. In de stad en omgeving wonen 180.000 mensen. De gouverneur van Mississippi heeft de noodsituatie uitgeroepen en de nationale garde opgeroepen om te helpen.