Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel heeft opnieuw een gesprek met de gemeente Tubbergen over het zogenoemde asielhotel in het dorp Albergen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kocht onlangs een hotel om daar tot driehonderd asielzoekers in onder te brengen. Dat gebeurde zonder medeweten van de gemeente.