Rechtbank vonnist in zaak financiering terrorisme door Samir A.

De rechtbank in Rotterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen voormalig Hofstadgroep-lid Samir A., die terechtstaat voor het financieren van terrorisme. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 36-jarige A. met hulp van een ondergrondse bankier een groep van circa 25 IS-vrouwen geld gestuurd of geholpen te ontsnappen uit kampen in Syrië. Ook zou A. hebben deelgenomen aan de jihadistische terreurorganisatie IS. Het OM heeft zes jaar cel tegen hem geëist.