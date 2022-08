Luchtvaartsector kritisch over plannen EU voor uitstootrechten

De Europese luchtvaartindustrie is kritisch over de plannen van de Europese Commissie om de uitstoot in de luchtvaart te verminderen. Met name de handel in uitstootrechten kan op kritiek rekenen omdat volgens de sector daardoor Europese maatschappijen benadeeld worden ten opzichte van andere partijen. Dat schrijft voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, in een verklaring.