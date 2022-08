De aandelenbeurzen in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Hongkong was het sentiment duidelijk negatief. Vooral techfondsen zetten de leidende graadmeter daar onder druk. In Japan stond autoproducent Honda in de belangstelling. De onderneming maakte bekend een accufabriek in de Verenigde Staten te willen openen. Dat doen de Japanners samen met het Koreaanse LG Energy Solutions.