Beurzen New York weer omlaag door rentevrees bij beleggers

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag weer met verlies gesloten, na de zware koersval op vrijdag. De rentevrees bleef boven Wall Street hangen na de waarschuwing van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat de rentetarieven verder omhoog moeten om de hoge inflatie te bestrijden. Eerder hadden beleggers juist de hoop dat de rente in de Verenigde Staten minder agressief verhoogd zou hoeven worden vanwege een lichte afzwakking van de inflatie.