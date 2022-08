Volgens de Russen hebben zij Oekraïense tegenaanvallen in het zuiden van Oekraïne afgeslagen. Het Russische leger zou de Oekraïense strijdkrachten „zware verliezen” hebben toegebracht in de regio’s Cherson en Mikolajiv. Kiev bracht daartegenin dat vier dorpen in de omgeving van Cherson zijn heroverd op de bezetter, waaronder Novodmitrivka en Pavdine. Tijdens de gevechten zijn „veel Russen gesneuveld of gevangen genomen”.