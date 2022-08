De ChristenUnie organiseert in september een ledenbijeenkomst om te praten over de onvrede binnen de partij over het asielbeleid. Aanleiding is een brief van bezorgde en teleurgestelde leden van de kleinste regeringspartij over de in hun ogen „ontoelaatbare asieldeal”. De brief waarin zij het partijbestuur en de Kamerfractie oproepen om actie te ondernemen, werd dit weekend ondertekend door bijna driehonderd leden.