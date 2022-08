Column: Voorspelbaarheid voor en na de vakantie

Misschien herkent u de situatie wel vlak voor de vakantietijd. U wilt met uw gezin op vakantie naar het zonnige zuiden. Zo’n rit van misschien wel meer dan duizend kilometer gaat heel wat van uw auto vergen. En u wilt geen pech onderweg. Dus voor vertrek gaat de auto nog even naar de garage: de banden en het oliepeil moeten in orde zijn, de airco moet goed werken en de remmen en de uitlaat moeten voorlopig even mee kunnen. We willen voorkomen dat we onverhoopt ergens in Zuid-Frankrijk aan de kant van de weg komen te staan. Goed voorbereid op pad dus. We hebben behoefte aan voorspelbaar gedrag van ons vervoermiddel.