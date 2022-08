Onderzoek: Nederland moet uitstoot CO2 veel verder verminderen

Nederland moet de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide nog veel verder terugdringen dan het kabinet nu van plan is, constateert het onderzoeksbureau NewClimate Institute. Dat heeft het beleid geanalyseerd en concludeert dat de huidige plannen niet genoeg zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu. Ook die organisaties willen dat Nederland strengere maatregelen neemt.