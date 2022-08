De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt voor een uitslaande brand in een pand aan de Vijzelgracht in de Amsterdamse wijk De Weteringschans. De brand is ontstaan na een explosie. Twee personen zijn in veiligheid gebracht door de brandweer en zijn nagekeken door ambulancepersoneel, meldt de veiligheidsregio.