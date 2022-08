Het New Climate Institute publiceert maandag een rapport waarin is becijferd hoeveel CO2 Nederland nog mag uitstoten als de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 1,5 graden. Het rapport is gemaakt in opdracht van de organisaties Greenpeace, Milieudefensie en Natuur&Milieu en heeft de titel ‘What is a fair emissions budget for the Netherlands?’.