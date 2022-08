Een Ford Escort van de Britse prinses Diana uit 1985 is geveild op het circuit van Silverstone. De nieuwe eigenaar uit de regio Manchester is 869.000 euro armer, maar heeft nu wel de wagen die de 25 jaar geleden verongelukte prinses drie jaar lang bezat. De verwachting was dat de auto op z’n minst 118.000 euro zou opbrengen.