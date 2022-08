UNICEF blijft zich grote zorgen maken om kinderen die asiel zoeken in Nederland, ook na de maatregelen die het kabinet vrijdag aankondigde om de crisis in de opvang van vluchtelingen het hoofd te bieden. Aan hereniging van kinderen met gevluchte ouders worden nieuwe voorwaarden gesteld, maar volgens UNICEF Nederland gaat dat in tegen bestaande regels en het VN-Kinderrechtenverdrag.