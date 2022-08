Reizigers die zaterdag vanaf Schiphol vertrekken, moeten mogelijk buiten in de rij voor de security aansluiten. Volgens de luchthaven lopen de rijen goed door, maar kan niet uitgesloten worden dat de rijen bij vertrekhal 1 later op zaterdag tot buiten doorlopen. Dat was ook vrijdag tijdelijk het geval. Als gevolg van personeelstekorten bij met name de beveiliging duurt de afhandeling van reizigers langer dan gewenst.