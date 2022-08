In het Wierdense Veld bij Hoge Hexel in Overijssel heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand in een stuk natuur gewoed. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit en gaf rond 03.20 uur het sein brand meester, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. In verband met de droogte werd opgeschaald naar een zeer grote brand. Een gebied van honderd bij honderd meter natuurgebied is verloren gegaan.