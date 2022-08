Tientallen vluchtelingen blijven achter in Ter Apel

Na het vertrek van de laatste bussen uit Ter Apel blijven nog tientallen mensen achter rondom het aanmeldcentrum. Ook zijn tientallen mensen in het donker te voet richting Ter Apel gelopen, meldt een ANP-fotograaf ter plaatse. Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk zegt dat het gaat om zo’n vijftig tot tachtig mensen die achterblijven. Veel asielzoekers zijn „bang om in een bus te stappen” uit vrees dat hun asielaanvraag daardoor later behandeld wordt.