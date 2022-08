Team AzG zag vrijdag 80 mensen, een persoon naar ziekenhuis

Het team van Artsen zonder Grenzen in ter Apel heeft vrijdag tachtig mensen behandeld. Dat meldt vrijdagavond een medewerker van de organisatie. AzG geeft sinds donderdag medische hulp aan asielzoekers die wachten voor het aanmeldcentrum in de plaats. De behandelde mensen hebben vooral verwaarloosde verwondingen, maar ook hebben veel mensen huidinfecties. Een persoon is doorgestuurd naar een ziekenhuis. Met welke klachten is niet bekendgemaakt.