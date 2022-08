Een commissie gaat op zoek naar oplossingen voor de problemen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) schrijft in een brief aan de Kamer dat ze laat onderzoeken hoe de hardheden, waardoor de arbeidsongeschiktheidswet in veel gevallen onbedoeld hard uitpakt in de praktijk, kunnen worden verholpen.