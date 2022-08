De onhygiënische situatie voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is momenteel „geen bedreiging voor de volksgezondheid of voor de inwoners van Ter Apel”, zo stelt een woordvoerster van GGD Groningen. De gezondheidsdienst heeft naar eigen zeggen geen rol in de zorg voor de asielzoekers die buiten verblijven.