Een monteur is naar het ziekenhuis gebracht vanwege brandwonden die hij opliep bij een explosie in een brandende meterkast in een bedrijfspand in Sas van Gent (Zeeland). De drie collega’s van de monteur raakten niet gewond door de explosie. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld, aldus de Veiligheidsregio Zeeland.