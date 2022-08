Bisschoppen: situatie in Ter Apel beschamend en vernederend

De situatie die zich nu voordoet in Ter Apel is „beschamend en vernederend.” Dat zegt bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden in een gezamenlijke verklaring van de Nederlandse bisschoppen over „de commotie rondom het aanmeldcentrum voor asielzoekers”. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKK) roept op tot „waardige hulp” aan deze asielzoekers, die minimaal een schoon bed, bad en brood zouden moeten hebben.