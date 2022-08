Legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp in de gemeente Ede blijft opnieuw drie maanden langer open om onderdak te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Op een ander deel van de uitgestrekte legerplaats zijn op dit moment ook ongeveer honderd Afghaanse vluchtelingen ondergebracht, maar die vertrekken volgens Defensie over twee weken weer.