Het Openbaar Ministerie heeft een halfjaar celstraf geëist tegen voormalig topman Ger Visser van vastgoedbedrijf Eurocommerce. Hij zou met zijn vrouw een vals document hebben ingebracht in een gerechtelijke procedure. Dat valse document kwam van hun eigen stichting. Visser is ook al aangeklaagd in diverse zaken rondom faillissementsfraude. In hoger beroep hangen hem daarin ook celstraffen boven het hoofd.