Protestantse kerk komt met plan voor huisvesting statushouders

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de gemeente Kampen hebben samen een plan ontwikkeld waarmee ze in korte tijd tientallen asielzoekers en statushouders in heel Nederland aan onderdak denken te kunnen helpen. Het plan is gebaseerd op de ervaringen die Kampen opdeed toen er huisvesting moest worden gevonden voor ruim driehonderd Oekraïense vluchtelingen. Het plan ligt op tafel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, aldus een woordvoerster van de gemeente Kampen.