De Nederlandse overheid doet „ontzettend veel” om met het coronavirus om te gaan in de toekomst. Zorgminister Ernst Kuipers heeft geen aansporing daarvoor nodig, zegt hij desgevraagd in een reactie op de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan overheden om meer te doen tegen corona. De WHO maakte eerder deze week bekend dat dit jaar al een miljoen coronadoden zijn gevallen.