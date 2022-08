De 150 asielzoekers die donderdagavond zijn ondergebracht in sporthallen in Apeldoorn verhuizen naar een nieuwe noodopvang in Doetinchem. Daar kunnen zij vanaf zondag terecht. In de Doetinchemse noodopvang is ook plaats voor gezinnen die nu nog in het Overijsselse Heeten verblijven, aldus de gemeente. In totaal is er in de crisisnoodopvang in Doetinchem plaats voor 225 vluchtelingen.