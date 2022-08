Het kabinet voelt de druk om met een doorbraak te komen en een einde te maken aan de grote problemen die rond het aanmeldcentrum in Ter Apel spelen, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). „De situatie in Ter Apel is onverteerbaar, we zúllen met een oplossing moeten komen.” De verwachting is dat het kabinet vrijdag na de ministerraad met een pakket aan maatregelen komt.