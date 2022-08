Zeker journalisten weten het: nieuws heeft een korte adem. Wat vandaag ‘hot’ nieuws is, is vaak morgen al weer belegen. Dagenlang hetzelfde onderwerp op de voorpagina of bovenaan de website is niet verstandig. Zeker kranten die in hoge mate afhankelijk zijn van de losse verkoop, kunnen dat slechts bij hoge uitzondering doen. Lezers hebben er al gauw genoeg van.