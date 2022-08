Telecomprovider T-Mobile gaat in de Verenigde Staten samenwerken met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk. Volgend jaar komt een nieuwe versie van Starlink, het satellietsysteem van SpaceX. Daarmee gaan de bedrijven draadloze verbindingen verzorgen in gebieden van de VS waar er nu weinig bereik is. Ook Tesla’s zouden op termijn gebruik kunnen maken van het systeem.