Zoals verwacht is de actiebereidheid onder NS-personeel, dat vrijdag het werk heeft neergelegd in Zuid-Holland, groot. Dat zeggen woordvoerder van vakbonden CNV en FNV vrijdagochtend. De actiebereidheid is ver boven de 90 procent. „Dat is echt ongelofelijk. Maar we schrikken er ook van. Het betekent dat er echt iets bij de NS aan de hand is”, aldus een woordvoerder van het CNV.