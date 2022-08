De aandelenbeurs in Hongkong ging vrijdag verder vooruit dankzij koerswinsten onder de Chinese techbedrijven. Berichten dat Beijing en Washington voortgang boeken in de gesprekken over het voorkomen van het schrappen van beursnoteringen van Chinese bedrijven in New York, zorgden voor optimisme bij beleggers. Ook een stevige koerswinst van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq steunde het sentiment in de techsector.