Grote techaandelen leiden Wall Street naar winst

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag onder aanvoering van de grote techfondsen hoger geëindigd. Bedrijven als Apple (plus 1,5 procent), Amazon (plus 2,6 procent), Facebook-moeder Meta Platforms (plus 3,4 procent) en Google-moeder Alphabet (plus 2,6 procent) waren in trek bij beleggers. Die schudden de recessie-angst wat van zich af door gunstige nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie, die minder hard kromp in het tweede kwartaal.