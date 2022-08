In Ter Apel wandelen donderdagavond honderden mensen uit protest vanaf het Molenplein naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De wandelaars doen dat naar eigen zeggen, zo is te lezen in de aankondiging van de demonstratie, vanwege overlast die er in het dorp is door asielzoekers. Inwoners van het dorp zijn aanwezig, maar ook mensen uit de rest van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.