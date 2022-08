Vakbond CNV Zorg & Welzijn heeft bij de Arbeidsinspectie geklaagd over de werkomstandigheden van werknemers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook voor medewerkers is het dieptepunt bereikt, stelt de bond. Er moeten volgens CNV maatregelen worden getroffen „om de zeer zware mentale belasting van het personeel te verlichten”.