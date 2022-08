Initiatiefnemer tentjes doneert geld aan maaltijden voor Ter Apel

De organisatie die vorige week maandag tweehonderd tentjes opzette bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, doneert het geld dat ze heeft opgehaald via crowdfunding aan een organisatie die maaltijden uitdeelt onder de mensen die daar buiten moeten slapen. De crowdfundactie was eigenlijk bedoeld voor het aanschaffen van meer tentjes, maar woensdag verbood de gemeente het opzetten van tenten bij het aanmeldcentrum via een noodverordening. Dat geld zal nu worden gedoneerd aan MiGreat, die honderden maaltijden uitdeelt onder de buitenslapers.