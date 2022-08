Nvidia behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse chipmaker presteerde afgelopen kwartaal slechter dan verwacht. Ook kwam het bedrijf met teleurstellende prognoses, waarmee de zorgen over een zwakkere chipmarkt toenamen. Vooral de vraag naar de producten van het bedrijf op het gebied van games viel tegen. Het aandeel werd 1 procent lager gezet.